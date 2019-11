Lazio e Roma volano, una marcia da Champions

C’è un profumo speciale che si sente a Roma in queste ore, quello della Champions League. Lazio e Roma continuano la loro marcia alle spalle di Juve e Inter e si candidano con grande autorevolezza per entrare nella Top Four, in quelle quattro posizioni che garantiscono l’accesso diretto alla massima competizione europea nella prossima stagione.

SERIE A, LA CLASSIFICA

Immobile superstar

Con la vittoria in casa del Sassuolo, Simone Inzaghi ha centrato la quinta vittoria consecutiva con la Lazio, trascinato da Caicedo e dal solito Immobile, che nelle prime 13 partite di campionato è arrivato a 15 reti, le stesse che aveva segnato in tutto il campionato scorso. Con la rete di Reggio Emilia è salito sul podio dei migliori marcatori della Lazio, raggiungendo al terzo posto Tommaso Rocchi, ed è in corsa per la Scarpa d’oro dove a precederlo nei migliori campionati europei c’è solo Lewandowski.

Lazio, quinta vittoria di fila: Caicedo mette ko il Sassuolo

Immobile fa 15 in Serie A: l'attaccante della Lazio ancora a segno!

Le palle inattive diaboliche

Trascinata da Dzeko e dai due difensori centrali Smalling e Mancini, torna a vincere anche la Roma, che non si fa distrarre dalle voci su un possibile cambio di proprietà e in campo travolge senza problemi un Brescia apparso davvero poca cosa senza Balotelli, lasciato a casa da Grosso. Sono le palle inattive l’asso nella manica di Fonseca: i tre gol all’Olimpico sono arrivati sugli sviluppi di calci piazzati, sono già 11 in questo avvio di stagione (come l’Inter). Numeri da Champions.

Roma-Brescia 3-0: Smalling, Mancini e Dzeko, che ripresa!