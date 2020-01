Diretta Lecce-Inter ore 15: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

LECCE - Al Via del Mare si ricomincia con il girone di ritorno di Serie A. Alla prima giornata di questo campionato, il Lecce ha perso a San Siro contro l'Inter con un sonoro 4-0, ma questa volta, con un girone di esperienza sulle spalle, vorrà fare di certo meglio. I nerazzurri di Antonio Conte, tuttavia, hanno bisogno dei tre punti per rimanere a contatto con la Juventus capolista e per tenere a distanza la Lazio che, con l'undicesima vittoria di fila conquistata contro la Samp, si è portato ad un solo punto e con una partita da recuperare. Dopo la facile vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, inoltre, l'Inter è reduce anche dal pareggio casalingo contro l'Atalanta nello scorso turno e la vittoria in Puglia è tappa obbligata se si vuole continuare a credere allo Scudetto.

Dove vederla in tv

Lecce-Inter si gioca oggi, domenica 19 gennaio, alle 15.00 al Via del Mare di Lecce. La partita verrà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Serie A e 251, ed in streaming su SkyGo.

Formazioni ufficiali Lecce-Inter

LECCE (3-4-1-2): Gabriel; Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Rispoli, Deiola, Petriccione, Donati; Mancosu; Babacar, Lapadula. ALL.: Liverani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; R. Lukaku, L. Martinez. ALL.: Conte.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.