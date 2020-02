Diretta Udinese-Inter ore 20.45: come vederla in tv e probabili formazioni

UDINE – Dopo tre pareggi consecutivi in campionato l'Inter non può permettersi ulteriori rallentamenti alla Dacia Arena per non perdere contatto dalla Juventus e per evitare di essere risucchiata dalla Lazio, che oggi ospita la Spal. I biancocelesti di Inzaghi, peraltro, battendo il Verona nel recupero di mercoledì prossimo sarebbero già davanti alla squadra di Antonio Conte. L’Udinese di Gotti promette battaglia contro i nerazzurri, davanti ai propri tifosi, dopo aver smarrito qualche certezza, e punti preziosi, nelle partite perse con Milan e Parma lontano da Udine. L’Inter ha però un alto rendimento in trasferta, unica formazione di Serie A imbattuta fuori casa. Tra i nerazzurri debutto per Eriksen, rinforzo di lusso nel mercato di gennaio di Conte.

Udinese-Inter, segui il live sul nostro sito

Udinese-Inter, dove vederla in tv

La gara di Udine sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). Fischio d'inizio alle 20.45.

Udinese-Inter, probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. ALL.: Gotti. A DISP.: Nicolas, Perisan, Becao, Ter Avest, Walace, Jajalo, Zeegelaar, Nestorovski, Teodorczyk.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Vecino, Barella, Eriksen, Young; Lukaku, Esposito. ALL.: Conte. A DISP.: F. Stankovic, Godin, D'Ambrosio, Ranocchia, Biraghi, Candreva, Brozovic, Agoume, Sanchez.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi.