Spadafora: "Quarantena? Problema non del tutto superato". Gravina: "Auspichiamo una soluzione"

ROMA - "Visto che la situazione sanitaria è andata a migliorare, la Figc ha proposto delle modifiche al protocollo. Proprio poche ore fa il Comitato tecnico scientifico si è detto d'accordo dal punto di vista scientifico, ma bisogna cambiare la norma che è contenuta in un decreto legge. O si fa un emendamento oppure si mette in un prossimo decreto: ovviamente in entrambi i casi non credo ci siano i tempi per cominciare dal 20 giugno, cercheremo di fare il prima possibile". Lo ha detto il ministro delle politiche giovanili e dello sport Vincenzo Spadafora parlando, durante la trasmissione "Porta a Porta" su Rai 1, della possibilità di cambiare il protocollo per le partite di calcio e alleggerire, come richiesto dalla Figc, la misura della quarantena di 14 giorni per l'intero gruppo squadra nel caso un giocatore risultasse positivo al Covid-19. "Ne parlerò con il presidente del Consiglio e anche con il ministro Speranza - ha aggiunto Spadafora - ma sicuramente abbiamo bisogno di un provvedimento che vada a modificare un decreto. In ogni caso la Figc aveva dato disponibilità a giocare anche con il primo protocollo, quello in cui si prevedeva la quarantena di 14 giorni".

Cts: "Ok quarantena soft, ma bisogna cambiare legge"

Le parole di Spadafora sulle partite in chiaro

"Siamo a buon punto, ho avuto disponibilità da tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky e non degli altri ci sarebbero problemi" ha spiegato Spadafora a proposito della possibilità di far vedere la Serie A in chiaro. "Dobbiamo trovare delle forme che garantiscano un po' tutti", ha aggiunto il ministro che ha parlato di "offrire le immagini e gli highligts in un tempo minore" sottolineando che "nelle prossime 24-48 ore dovremo avere una soluzione". "Ci sarà spazio per tutti, questa cosa se si fa lo si fa grazie alla consapevolezza di tutti, Sky, Rai, Mediaset, Dazn, di offrire un servizio importante in questo momento storico ai cittadini - ha concluso - E' giusto che tutti possano farlo e nessuno paghi i danni di questa operazione. Quante partite in chiaro? Credo probabilmente un paio".

Gravina: "Quarantena? Soluzione in temi rapidi"

"Non conosco i dettagli della novitò odierna, ma per quello che mi è dato sapere il Cts ha dato parere favorevole: siamo fiduciosi che l'interpretazione possa essere autentica, riteniamo che oggi sia possibile applicare quello che il Comitato tecnico scientifico ha deciso nella riunione dell'altro giorno. Auspichiamo che in tempi rapidi possa essere risolta la questione della quarantena, perchè è un problema" ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite a Porta a Porta su Rai1, parlando della richiesta modifica al protocollo per le partite di Serie A, Serie B e Serie C per quel che riguarda la quarantena obbligatoria in caso di nuova positività al Coronavirus. "Certamente giocheremo perchè non abbiamo nessuna intenzione di indietreggiare: dobbiamo continuare ad essere in linea con la situazione internazionale" ha aggiunto Gravina.

Serie A, il nuovo calendario: Juve-Lazio il 20 luglio alle 21.45

De Siervo su partite in chiaro e quarantena

Sulle questioni quarantena e partite in chiaro è intervenuto anche l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in una video-conferenza organizzata per illustrare tutte le attività e le iniziative collaterali alla finale della Coppa Italia Coca-Cola: "La questione delle gare in chiaro è in via di risoluzione, stiamo cercando tutti di trovare una modalità. Mi sembra di capire che questa intenzione era nell'aria già qualche giorno fa, le strutture tecniche si sono messe al lavoro tutte insieme. Laddove sarà possibile si parlerà di due partite in chiaro: una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l'altra di Dazn potrebbe essere Hellas-Cagliari. La prima dovrebbe essere visibile su TV8, la seconda sul canale Youtube del broadcaster ufficiale". Sulla quarantena: "Il verbale del Cts sul protocollo incompatibile con la legge in vigore? Mi auguro che ci siano delle precisazioni. Non possiamo far altro che leggere quelli che sono i documenti formali. Noi non chiediamo in nessun modo un trattamento diverso, anzi: facciamo notare che, se fosse vero quello che viene riportato in queste ore, non esisterebbe alcun Paese al mondo come l'Italia con una previsione così stretta per la quarantena".