Diretta Juve-Lecce ore 21.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - Dopo il successo contro il Bologna, la Juve di Maurizio Sarri affronta stasera alle ore 21.45 all'Allianz Stadium il Lecce di Fabio Liverani. I bianconeri, in virtù della sconfitta della Lazio contro l'Atalanta (3-2) e del pareggio dell'Inter al Meazza col Sassuolo (3-3), hanno accumulato quattro punti di vantaggio sui biancocelesti e otto sulla formazione di Antonio Conte. Di fronte, nell'anticipo della 28ª giornata di Serie A ci saranno i giallorossi di Liverani, reduci dal ko interno contro il Milan (4-1) e alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. All'andata al Via del Mare finì 1-1. E anche quella di stasera sarà una sfida che, nonostante i punti di differenza tra le due squadre, nasconde parecchie insidie, come sottolineato ieri da Sarri nella conferenza stampa della vigilia: "Il Lecce è una squadra che gioca a calcio e che ha fatto risultati migliori in trasferta. Dobbiamo andare in campo con la convinzione che la vittoria sia tutta da conquistare".

Come vederla in tv e in streaming

Juve-Lecce è in programma stasera alle 21.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Juve-Lecce

JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. ALL.: Sarri.

LECCE (3-5-1-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz; Rispoli, Mancosu, Tachtsidis, Petriccione, Vera; Shakov; Falco. All. Liverani

ARBITRO: Piccinini di Forlì.