Diretta Parma-Inter ore 21.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

PARMA - La partita tra Parma e Inter è il posticipo che chiude la 28esima giornata del campionato di Serie A. La squadra di D'Aversa ha travolto il Genoa nell'ultimo turno ed è a quota 39 punti in classifica. La formazione di Conte, squalificato, viene dal pareggio casalingo con il Sassuolo e vuole tornare al successo per non perdere ancora terreno su Juve e Lazio e per difendere il terzo posto in graduatoria dalla quarta, l'Atalanta. I nerazzurri presentano il miglior rendimento esterno del torneo ma hanno perso le ultime due trasferte, contro Juve e Lazio, prima della sospensione del campionato per l'emergenza Coronavirus.

Parma-Inter, diretta tv e streaming

La sfida tra Parma e Inter è in programma alle ore 21.45 allo stadio Tardini e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1, Sky Sport Serie A e 253. La diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma Skygo.

Le formazioni ufficiali di Parma-Inter

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D'Aversa.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, D'Ambrosio; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Martinez. Allenatore: Conte (squalificato, in panchina Stellini).

ARBITRO: Maresca di Napoli