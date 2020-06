Serie A, fermato Simone Inzaghi. Due turni di stop a Vlahovic

ROMA - Il Giudice sportivo di Serie A, dopo gli anticipi andati in scena venerdì e sabato, ha reso note le sue decisioni. L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, espulso negli ultimi secondi della sfida con la Lazio per una gomitata in faccia a Patric, è stato squalificato per due giornate. Un turno di stop invece per il difensore centrale del Lecce Fabio Lucioni, che l'altroieri con la Juventus aveva rimediato un cartellino rosso. Un fermato anche tra i tecnici: si tratta di Simone Inzaghi della Lazio.

Lazio di nuovo in corsa! Immobile e Luis Alberto stendono la Fiorentina