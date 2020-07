Serie A, tutte le probabili formazioni della 31ª giornata

ROMA - La Serie A torna in campo già stasera con gli anticipi della 31ª giornata. Ad aprire il turno sarà la sfida delle 19.30 al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta e i biancocelesti, dopo il ko interno contro il Milan, sono andati a -7 dalla Juve capolista. Proprio i bianconeri saranno chiamata a rispondere presente nella sfida del Meazza delle 21.45 contro un Milan in grande spolvero che dopo aver superato Lecce e Roma, ha battuto la squadra di Inzaghi nell'ultimo match (in mezzo il pari contro la Spal). Due le gare in programma domani alle 19.30, quando la Fiorentina, reduce dal successo al Tardini contro il Parma, sfida il Cagliari, mentre il Napoli, vittorioso per 2-1 sulla Roma grazie al gioiello di Insigne, fa visita al Genoa. In serata quattro partite in calendario: Atalanta-Sampdoria, Bologna-Sassuolo, Roma-Parma, con i giallorossi reduci da tre sconfitte consecutive, e Torino-Brescia. Chiudono la 31ª giornata le due sfide di giovedì: Spal-Udinese (19.30) ed Hellas Verona-Inter (21.45).

Tutte le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI LECCE LAZIO (OGGI ORE 19.30)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Donati, Lucioni, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Farias; Babacar. ALL.: Liverani. A DISP.: Radicchio, Vera, Paz, Falco, Shakov, Deiola, Monterisi, Vigorito, Maselli, Rimoli, Majer, Dell'Orco. INDISPONIBILI: Lapadula, Rossettini. SQUALIFICATI: Tachtsidis.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S.Radu; D.Anderson, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. ALL.: S.Inzaghi. A DISP.: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Vavro, Bastos, Armini, Lazzari, Cataldi, Parolo, J.Lukaku, A.Anderson, Adekanye. INDISPONIBILI: Correa, Marusic, Lulic, Raul Moro. SQUALIFICATI: -.