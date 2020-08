Diretta Napoli-Lazio ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

Ci sono Lazio e Barcellona che aspettano, ma c'è anche l'ufficializzazione di Osimhen, il colpo di De Laurentiis che già accende l'attenzione sulla prossima stagione. C'è tutto questo nel Napoli di oggi che Gattuso vuole vedere risvegliarsi dal torpore ed entrare in modalità sfida dell'anno, quella dell'8 agosto di Champions League. È questa la missione che Rino Gattuso ha assegnato al Napoli nell'ultima sfida di campionato, quella di stasera contro la Lazio. I biancocelesti si affacciano al San Paolo con tanti stimoli quanti sono i traguardi che la matematica ancora le consente. Archiviato il tricolore vinto dalla Juve, lo scudetto per la Lazio è diventato il record di gol in una stagione di Serie A che insegue Ciro Immobile, a una sola lunghezza dai 36 messi a segno da Higuain nel 2016 proprio a Napoli. Oltre alla classifica assist di Luis Alberto e il primato scontato di 203 panchine in biancoceleste che farà di Simone Inzaghi l'allenatore più longevo della storia laziale.

SEGUI NAPOLI-LAZIO LIVE SUL NOSTRO SITO

Napoli-Lazio, diretta tv e streaming

La partita tra Napoli e Lazio è in programma alle ore 20.45 al San Paolo e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 254. La sfida sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon; Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Calvarese di Teramo

VAR: Di Paolo