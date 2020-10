Genoa-Inter 0-2: decidono i gol di Lukaku e D'Ambrosio

Non è stata una vittoria semplice, ma alla fine l’Inter è riuscita a portare a casa i tre punti da Marassi, battendo il Genoa 2-0.

Non è stata semplice perché, per più di 60 minuti, i padroni di casa si sono difesi con ordine, senza concedere nulla. Poi Conte con le sostituzioni ha cambiato la partita. A segnare è stato sempre Lukaku, ma l’assist è stato di Barella, partito dalla panchina per fare posto ad Eriksen. D’Ambrosio poi l'ha chiusa, evitando patemi d’animo finali.

Dopo la sconfitta nel derby e le fatiche di Champions, missione compiuta per l’Inter quindi: servivano i tre punti e i tre punti sono arrivati. Per oggi può bastare così a Conte. Ma sicuramente c’è da lavorare ancora. Segna sempre Lukaku: l'Inter vince a Genova, in gol anche D'Ambrosio

Tutto nella ripresa

Conte schiera ancora Eriksen titolare, dietro a Lautaro e Lukaku. Sulla fascia destra c’è sempre Darmian, con Hakimi (tornato disponibile dopo i tamponi negativi) pronto ad entrare dalla panchina. Maran schiera la coppia d’attacco Pjaca-Pandev.

L’Inter domina il primo tempo quasi completamente, ma in avanti non è pericolosa. Si vede solamente Lukaku, il più brillante in attacco. Ma in generale il Genoa è bravo a resistere e a chiudere tutti gli spazi.

L’inizio della ripresa non è dei migliori per l’Inter. Il gioco latita e si comincia a vedere anche qualche segno di nervosismo, con Lautaro e Lukaku che battibeccano con i compagni. E allora Conte corre ai ripari cercando di mettere un po’ di elettricità in una squadra un po’ spenta: dentro Barella e Hakimi per Eriksen e Perisic. Il cambio ha l’effetto sperato. Proprio Barella ispira Lukaku al 64’: l’attaccante, servito in area, con un dribbling si libera dell’avversario e con un sinistro a giro non lascia scampo a Perin. Il Genoa si spegne un po’ e l’Inter mette al sicuro il risultato: su calcio d’angolo la spizza Ranocchia, inserimento di D’Ambrosio che la mette di testa in rete senza problemi. La partita a questo punto non ha più nulla da dire. L'Inter controlla e non rischia nulla.

GENOA-INTER 0-2: TABELLINO E STATISTICHE