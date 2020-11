Diretta Sampdoria-Genoa ore 20.45: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni

GENOVA - La Sampdoria, dopo un inizio difficile, ha cambiato volto vincendo le ultime tre partite di campionato. I blucerchiati, infatti, hanno battuto in sequenza Fiorentina, Lazio e Atalanta. Nove punti contro tre vittime illustri che hanno proiettato gli uomini di Ranieri a ridosso della zona Champions League. Un successo nel derby, dunque, andrebbe a suggellare questo momento magico di Quagliarella e compagni. Il Genoa, superata l'emergenza Coronavirus che ha colpito buona parte della rosa, vuole ritrovare una vittoria che manca dalla prima gara di campionato contro il Crotone. Da quel momento in poi, infatti, la banda Maran ha subito due sconfitte ottenendo solo un punto grazie al pareggio in casa del Verona.

Sampdoria-Genoa, come vederla in tv e streaming

Sampdoria-Genoa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport canale 251 mentre in streaming tramite l'app Sky Go.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. ALL.: Ranieri.

A disposizione: Letica, Regini, Colley, Askildsen, Ferrari, Verre, Leris, Silva, Candreva, Keita, La Gumina, Prelec.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Criscito; Pandev, Pjaca. ALL.: Maran.

A disposizione: Paleari, Marchetti, Bani, Goldaniga, Behrami, Melegoni, Lerager, Zajc, Czyborra, Destro, Scamacca, Parigini.