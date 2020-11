Udinese-Genoa 1-0: De Paul gol, Maran perde ancora

UDINE - L'Udinese di Gotti torna a vincere dopo tre gare a secco, piegando il Genoa per 1-0 in un match tutt'altro che brillante. Decisivo De Paul, che realizza il gol vittoria nel primo tempo e colpisce la traversa nella ripresa. I liguri di Maran, al terzo ko di fila dopo il pareggio nel derby, si mangiano le mani per un gol annullato a Scamacca, nel recupero, per fuorigioco segnalato dal Var.

Udinese-Genoa, la cronaca

All’ingresso sul terreno di gioco i padroni di casa si presentano con Pussetto al fianco di Okaka in prima linea e Lasagna in panchina. Nel Genoa c’è Badelj in cabina di regia con il 37enne Pandev ad affiancare il golden boy Scamacca in attacco. Le due squadre partono all’insegna della prudenza: la formazione di Maran fa qualcosa di più, con un colpo di testa alto di Bani e un tentativo di Badelj, fuori misura. Al 35’ è però l’Udinese a sbloccare la partita con De Paul: l’argentino, su assist di Pereyra, infila Perin con un preciso e potente piatto destro. L’attaccante friulano si accende dopo il gol, provando ancora a pungere, senza riuscirci.

De Paul protagonista: affonda il Genoa e fa respirare l'Udinese

De Paul colpisce la traversa

La ripresa inizia sulla stessa linea del primo tempo, con le due squadre che si studiano prima di tentare l’affondo. Un po’ di pepe arriva per una discussione su una rimessa laterale che Samir pensava fosse dei friulani e invece l’arbitro Calvarese assegna al Genoa: è lo stesso direttore di gara a riportare la calma in pochi istanti. Il Grifone fatica a creare occasioni per arrivare al pareggio: al 67’ Pandev ha uno spunto interessante, ma viene contrastato sul più bello da Nuytinck. Al 76' è Scamacca ad andare al tiro, ma Samir lo disturba e la conclusione finisce fuori. L'Udinese ha l'occasione di chiudere i conti all'85' ancora con De Paul, che scheggia la traversa su punizione. Poi Musso salva il risultato con una parata prodigiosa su Bani, ma Scamacca, pochi secondi più tardi, va in gol per gli ospiti. L'arbitro Calvarese però annulla, con l'ausilio del Var, per fuorigioco. Si chiude con l'espulsione di Perin per fallo su Stryger Larsen. L'Udinese vince 1-0.

