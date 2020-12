Serie A, tutte le probabili formazioni dell'11ª giornata

ROMA - Conclusasi la fase a gironi di Champions ed Europa League, è tempo di pensare al campionato. Ad aprire l'11ª giornata sarà il match del Mapei Stadium in programma stasera alle 20.45 tra Sassuolo e Benevento. Si prosegue domani alle 15 con lo scontro tra due squadre che lottano per la salvezza: Crotone e Spezia. Alle 18 sarà la volta del Torino, che ospita l'Udinese, mentre alle 20.45 la Lazio è chiamata a rispondere presente contro il Verona. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Cagliari e Inter. La formazione di Antonio Conte, dopo l'eliminazione dalle coppe europee, è chiamata a puntare tutto sul campionato. Tre le gare in programma domenica alle 15: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Roma e Napoli-Sampdoria, con gli azzurri che disputeranno la prima gara di campionato nell'impianto ora dedicato a Diego Armando Maradona. Alle 18 la Juve di Andrea Pirlo, protagonista di una vera e propria impresa in Champions League contro il Barcellona al Camp Nou, farà visità al Genoa, mentre a chiudere l'11° turno di Serie A sarà la sfida tra il Milan capolista e il Parma.