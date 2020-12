Diretta Juve-Fiorentina ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

TORINO - Prima dello stop per le vacanze natalizie, la Juve di Andrea Pirlo sarà impegnata contro la Fiorentina. Squadre in campo all'Allianz Stadium di Torino stasera alle 20.45. I bianconeri sono reduci dalla vittoria per 4-0 contro il Parma al Tardini. Un successo importante non solo dal punto di vista della classifica, ma anche per la prestazione, che ha mostrato i passi avanti fatti dalla squadra di Andrea Pirlo. I bianconeri, attualmente terzi in classifica con 27 punti, in caso di vittoria stasera aggancerebbero momentaneamente l'Inter, impegnata domani sul campo del Verona, e andrebbero a -1 dal Milan capolista (big match al Meazza contro la Lazio domani sera). Con Juve-Napoli che si dovrà giocare intanto, Pirlo decide di non rischiare con Rabiot che non sarà nemmeno in panchina ("poiché sconta la squalifica - spiega la Juve in un tweet - in seguito alla pubblicazione del provvedimento definitivo di giustizia sportiva relativo a Juventus-Napoli del 4 ottobre").