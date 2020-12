Serie A, tutte le probabili formazioni della 14ª giornata

ROMA - Nemmeno il tempo di archiviare il 13° turno che la Serie A torna in campo per la 14ª giornata, quella che precede lo stop per le vacanze natalizie. Ad aprire i giochi sarà il match delle 18.30 tra Crotone e Parma, mentre alle 20.45 la Juve di Andrea Pirlo, reduce dal sonoro 4-0 contro il Parma, ospita la Fiorentina di Prandelli, in grave crisi di risultati (i viola non vincono dallo scorso 25 ottobre). Tante le sfide in programma domani. A cominciare dal match del Bentegodi tra Verona e Inter in programma alle 18.30. I nerazzurri di Antonio Conte cercano la settima vittoria consecutiva in campionato, mentre gli scaligeri vogliono riscattarsi dopo il ko interno contro la Sampdoria e l'1-1 al Franchi contro la Fiorentina. Big match al Meazza tra il Milan capolista e la Lazio di Simone Inzaghi, vittoriosa per 2-0 contro il Napoli nell'ultimo turno. Proprio gli azzurri di Rino Gattuso, dopo le due sconfitte consecutive (Inter e Lazio), vogliono tornare al successo e allo stadio Diego Armando Maradona ospitano un Torino in grande difficoltà. L'Atalanta, dopo il 4-1 alla Roma, fa visita al Bologna, mentre i giallorossi ospitano il Cagliari. Chiudono il programma Sampdoria-Sassuolo, Spezia-Genoa e Udinese-Benevento.