Udinese-Napoli 1-2: Bakayoko fa un regalo a Gattuso

Brutto e vincente, come quasi mai gli era successo. Il Napoli si è riscattato a Udine e ha trovato una vittoria che lo ha rilanciato in classifica (ora è quarto con l’Atalanta in attesa di Juve-Sassuolo), centrando tre punti che hanno cancellato l’amarissima sconfitta con lo Spezia e gli hanno evitato di sprofondare in una profonda crisi. Ci ha pensato un fedelissimo di Gattuso, Timo Bakayoko, a pescare il jolly di testa nel finale di una partita in cui ha fatto tutto il Napoli: prima ha sbloccato su rigore con Insigne, poi ha regalato il pareggio a Lasagna (imbarazzante errore di Rrahmani) e poi ha trovato la vittoria con il centrocampista francese quando ormai non sembravano esserci più speranze. Un regalo di compleanno per Gattuso (ieri 43 anni), che da questa partita dovrà ripartire per dare una svolta a una stagione che stava prendendo una brutta piega. L’allenatore ha sempre rifiutato l’etichetta di squadra candidata per il titolo, ma non può sottrarsi all’obiettivo minimo fissato dalla società: la zona Champions, vitale per i conti del club.