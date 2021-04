Milan-Sampdoria 1-1: tabellino, statistiche e marcatori

MILANO - Il Milan non va oltre l'1-1 a San Siro contro la Sampdoria. Dopo un primo tempo chiuso senza reti la gara la sblocca Quagliarella nella ripresa (57'), che porta avanti i doriani sfruttando una disattenzione di Hernandez e scavalcando Donnarumma con un gran pallonetto. Dopo 1' la Samp resta in dieci uomini per il rosso a Silva, e il forcing rossonero dà i suoi frutti grazie al neo entrato Hauge che pareggia all'86'. Nel finale clamoroso palo di Kessie.