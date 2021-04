Vince ancora il Cagliari, pareggiano Benevento e Bologna. Crotone ko

ROMA - Finisce 2-2 la bellissima sfida tra Genoa e Benevento. Le due formazioni si dividono la posta in palio e ritrovano un risultato positivo, dopo due sconfitte di fila, in una gara ricca di gol ed emozioni. La partita si sblocca subito con il rigore trasformato da Viola, che al 5' porta in avanti la squadra di Pippo Inzaghi, ma i padroni di casa rispondono subito con la rete di Pandev all'11'. Altri 4 minuti e nuovo vantaggio ospite con la firma di Lapadula. Il Genoa anche stavolta reagisce subito, ancora con Pandev, e trova il 2-2. Per l'ex Lazio e Inter si tratta del gol numero 100 in Serie A. Il Genoa sale così a 33 punti mentre il Benevento va a quota 31.

Mandragora risponde a Barrow: 1-1 tra Bologna e Torino Si dividono la posta in palio anche Bologna e Torino allo stadio Dall'Ara. E' la formazione di Mihajlovic a trovare il vantaggio al 25' minuto del primo tempo con il gol di Barrow su assist di Soriano ma nella ripresa si fa recuperare dalla strepitosa rete di Mandragora che batte Skorupski con un tiro potente e preciso da fuori area. Il Bologna rimane in undicesima posizione in classifica con 38 punti mentre i granata di Nicola non riescono ad allungare sulla zona calda: sono quartultimi, con il Benevento, con appena tre punti di vantaggio sulla terzultima. Bologna-Torino: curiosità e statistiche

Quagliarella trascina la Samp: Crotone ancora ko La Sampdoria vince 1-0 a Crotone e trova la seconda vittoria di fila, salendo a quota 42 punti in classifica. La rete decisiva è di Fabio Quagliarella a inizio ripresa su assist di Gabbiadini. I blucerchiati di Ranieri conquistano la 12esima vittoria in questo campionato e condannano i calabresi ad un'altra sconfitta, la sesta consecutiva. La formazione guidata da Cosmi è sempre più vicina alla Serie B: è ultima in graduatoria con appena 15 punti. Crotone-Sampdoria: curiosità e statistiche