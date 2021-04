Lazio-Milan 3-0: commento al risultato della partita

La Lazio si rialza subito dopo la sconfitta di Napoli e lo fa nel modo migliore: battendo 3-0 il Milan , una diretta avversaria per la lotta alla qualificazione in Champions. La vittoria porta la firma di un protagonista indiscusso, Correa , autore di una doppietta (l’altra rete è di Immobile ) e spina costante nel fianco della difesa rossonera per tutta la partita. Con questi tre punti la squadra di Inzaghi, oltre a centrare il decimo successo interno consecutivo, sale a 61, a soltanto 5 dal terzetto Napoli-Juve-Milan e con una partita da recuperare. Per Pioli si tratta invece della seconda sconfitta consecutiva , un ko che risucchia la sua squadra completamente nella bagarre, dopo una gran parte di campionato passata tra il primo e il secondo posto.

Subito Correa

Inzaghi, al ritorno in panchina dopo il Covid, schiera Immobile e Correa in attacco, a centrocampo c’è Lulic a sinistra. Pioli, con Ibra non disponibile, risponde con il trio Saelemaekers Calhanoglu e Rebic dietro a Manduzkic.

La partita ha un inizio fulminante. Dopo 20 secondi il Milan ha una grandissima chance con Calhanoglu, Reina è decisivo. Sul ribaltamento di fronte Immobile serve Correa che entra in area, dribbla anche Donnarumma e poi calcia la palla in porta nonostante un equilibrio precario. Dopo alcuni minuti di sofferenza, il Milan prova a reagire mettendo pressione alla difesa biancoceleste. Però ogni volta che la Lazio riesce a inanellare 3-4 passaggi di fila, si presenta in area avversaria. Con il passare dei minuti gli ospiti prendono coraggio e campo, alzano il baricentro e impediscono alla squadra di Inzaghi di ripartire palla a terra, piazzandosi bene sulle linee di passaggio. Proprio nel momento migliore del Milan, la Lazio colpisce in contropiede con Lazzari, ma il Var segnala il fuorigioco e Orsato annulla.

La Lazio gestisce

Cinque minuti della ripresa e la Lazio raddoppia. Ancora una ripartenza velocissima che porta Correa a sfidare Tomori, l’attaccante lo salta e poi scarica un tiro potente su cui Donnarumma non può nulla. I milanisti sono furiosi per un fallo su Calhanoglu a inizio azione. Orsato va a rivedere le immagini e conferma la rete. I biancocelesti ora sono più tranquilli e gestiscono il ritorno del Milan, che ormai è sempre più sulle gambe e non riesce più a dare ritmo alla fase offensiva. Immobile all’80’ sfiora il tris con una perla: un pallonetto a superare Donnarumma che si stampa sul palo. Ma il gol è solo rinviato: sette minuti dopo il bomber biancoceleste, con un diagonale preciso, chiude definitivamente la partita. Da registrare nel finale la traversa di Kessie.

