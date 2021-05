Serie A, Roma-Lazio: dirige Pairetto. Calvarese per Juve-Inter

ROMA - Designati gli arbitri per la penultima giornata di campionato che inizierà domani con quattro anticipi. Per il derby Roma-Lazio, in scena a partire dalle 20.45, è stato designato Pairetto di Nichelino. A completare la squadra arbitrale gli assistenti Bindoni e Ranghetti, il quarto uomo Di Martino, Var Aureliano, Avar Vivenzi. Prima, alle 18, Juventus-Inter, che sarà diretto da Calvarese di Teramo: assistenti Longo e Valeriani, quarto uomo Guida e al Var Irrati e Peretti. Fiorentina-Napoli, lunch match domenicale, sarà diretto da Abisso.