Diretta Torino-Benevento ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

TORINO - Nell'ultima turno di questo campionato di Serie A si affronteranno Torino e Benevento allo stadio “Grande Torino”. I granata già salvi grazie al rigore sbagliato da Immobile nei minuti finali di Lazio-Torino forse dovranno salutare il loro capitano Belotti. Inzaghi e i suoi invece sono invece già aritmeticamente in Serie B, una retrocessione che un girone fa sembrava imposibile. La società campana inoltre ha negato alla squadra lo spostamento in charter per l'ultima trasferta di campionato: il viaggio in pullman durerà almeno 11 ore.