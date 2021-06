Mourinho contro Sarri, un solo precedente: gol e rissa

La Lazio ha annunciato Maurizio Sarri . Sarà il prossimo allenatore dei biancocelesti per le prossime due stagioni. Nella tarda mattinata i primi indizi social ( leggi: Sarri alla Lazio: il curioso annuncio social ), nel pomeriggio le parole del presidente Claudio Lotito e a seguire l'annuncio ufficiale del club sul sito. I tifosi sono entusiasti e il derby della capitale si preannuncia già infuocato. Da una parte Mourihno, dall'altra Maurizio Sarri entrambi in passato sulla panchina del Chelsea. I due però si sono affrontati solamente una volta, in Premier League nel 2018 e lo Special One guidava il Manchester United.

Sarri-Mourinho, l'unico precedente: gol, rissa e abbracci

L'ultima e unica volta in cui Mourinho e Sarri si incontrarono fu un Chelsea -Manchester ricco di emozioni: quattro gol, un pareggio nel sesto minuto di recupero, una rissa sfiorata (non tra loro due) e un abbraccio per fare pace. Subito dopo il gol del pareggio della squadra guidata da Maurizio Sarri in pieno recupero (gol di Barkley), l'assistente del tecnico dei blues, Marco Ianni, passa davanti al portoghese e agita due pugni in segno di esultanza proprio in faccia a José che non gradisce. Si rese necessario l'intervento di due steward e mezza panchina per fermare il Mourinho. Subito dopo Sarri andò a scusarsi con il neo allenatore della Roma e ristabilire la calma.