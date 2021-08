Diretta Inter-Genoa ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - Sono i campioni in carica dell' Inter a riaprire il campionato di Serie A, occhi puntati a San Siro sulla nuova creatura di Inzaghi che ha perso Lukaku e Hakimi tra i suoi big ma che sfodera i nuovi acquisti Dzeko e Calhanoglu. Di fronte il Genoa di Ballardini , che sa che i nerazzurri sono rimasti la squadra da battere: "Vogliamo fare una bella partita contro probabilmente i più forti del campionato", ha detto in conferenza stampa . Per Inzaghi, alla sua prima esperienza extra Lazio, l'obiettivo è chiaro: "Mi risulta difficile fare griglie, ma faremo del nostro meglio per difendere lo scudetto".

Dove vedere Inter-Genoa

Inter-Genoa, in programma alle 18.30, sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN o tramite smart tv o attraverso app per cellulare, pc e altri device. In alternativa, sarà possibile seguire live il match anche su corrieredellosport.it.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. A disp.: Radu, Cordaz, D'Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Vidal, Vecino, Pinamonti, Satriano, Salcedo. All.: S. Inzaghi.

Indisponibili: Brazao, Eriksen, Gagliardini, Sanchez

Squalificati: L. Martinez

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Favilli, Ekuban. A disp.: Marchetti, Portanova, Masiello, Serpe, Agudelo, Rovella, Melegoni, Eyango, Kallon, Pandev, Buksa, Bianchi. All.: Ballardini.

Indisponibili: Cassata, Destro, Ghiglione, Radovanovic, Semper, Vasquez

Squalificati: Bani, Behrami

Arbitro: Marini

Guardalinee: Liberti e Vecchi

Quarto uomo: Marchetti

Var: Valeri

Avar: Carbone

