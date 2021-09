Sampdoria-Inter 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

GENOVA - Al "Ferraris" la Sampdoria ferma l'Inter sul 2-2. Nel primo tempo nerazzurri avanti con una gran punizione di Dimarco, poi il pari di Yoshida (deviazione decisiva di Dzeko) e il nuovo vantaggio di Lautaro. In apertura di ripresa Augello al volo ristabilisce la parità, con Inzaghi che resta in 10 per il ko del neo entrato Sensi a cambi già terminati.