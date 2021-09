Genoa-Fiorentina 1-2: Saponara e Bonaventura fanno volare Italiano

Troppa qualità: la Fiorentina rischia qualcosa contro il Genoa, ma le reti di Saponara e Bonaventura premiano il bel gioco di Italiano, che lascia Marassi con tre punti in più grazie alla terza vittoria consecutiva. La prima frazione, condizionata da una forte pioggia, è segnata dalle giocate di Nico Gonzalez, dall'infortunio di Castrovilli e dalle prime due ottime parate di Sirigu su Biraghi e poi su Bonaventura. Nella ripresa la pioggia cessa e la tecnica dei giocatori viola prende il sopravvento. L'estremo difensore di casa viene beffato da Saponara e Bonaventura, ma evita almeno un altro paio di gol. Il Genoa, invece, attacca poco e male, trovando l'unico gol grazie ad un rigore trasformato da Criscito al 98' che non evita la terza sconfitta in quattro giornate.

Nico Gonzalez show, Castrovilli ko, Sirigu super La pioggia, che ha sorpreso le due squadre proprio al momento dell'ingresso in campo, condiziona e influenza un avvio di partita poco spettacolare. Al 13' Touré diventa il primo ammonito del match per un pestone a Pulgar, mentre due minuti dopo una accelerazione di Nico Gonzalez costringe Criscito al fallo e al secondo cartellino giallo del match. Sulla punizione seguente la Fiorentina sfiora il vantaggio con Biraghi che però trova sulla strada del gol l'ottima parata di Sirigu. Ancora colpi sulle caviglie di uno scatenato Nico Gonzalez, che fa ammonire anche Vanheusden. La Viola attacca con continuità, ma al 22' Castrovilli per non sprecare un buon cross di Callejon si schianta sul palo scivolando sul campo bagnato, resta a terra e viene prontamente soccorso prima di essere sostituito da Duncan. Al 36' Marinelli ammonisce anche Odriozola per aver colpito al volto Fares e tre minuti dopo Bonaventura impegna da fuori area Sirigu, protagonista di una super parata per salvare lo 0-0. Nei cinque minuti di recupero concessi Callejon manca l'appuntamento con il gol per un soffio dopo un cross di Nico Gonzalez. Il taglio tipico dell'esterno spagnolo è condizionato dal terreno di gioco scivoloso e dalla potenza del traversone. Marinelli ha il tempo di ammonire anche Biraghi prima di fischiare l'intervallo.