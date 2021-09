Diretta Lazio-Cagliari ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - “Ho visto progressi tattici, bisogna crescere come qualità e battere il Cagliari”. Ha parlato così Maurizio Sarri nel presentare il match all’Olimpico. La sua Lazio è chiamata al riscatto dopo due ko consecutivi con Milan e Galatasaray. E rilancia il suo progetto: “Non mi sento in difficoltà”. Davanti a circa 20mila tifosi servono risposte. E i sardi, che hanno appena scelto Mazzarri come nuovo allenatore, con il coltello tra i denti cercano punti. “Il vero Cagliari dopo la sosta, ma le sorprese non sono escluse. Con la Lazio possiamo provarci”, le parole di Mazzarri in conferenza. I biancocelesti sono imbattuti nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Cagliari (12V, 2N) e hann segnato 2.3 reti di media a match, vincendo tutte le ultime sei gare in ordine di tempo.