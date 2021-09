Diretta Empoli-Sampdoria ore 12.30: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

EMPOLI - E' un lunch match di difficile interpretazione quello tra Empoli e Sampdoria, alle prese con un inizio di campionato non senza difficoltà. I toscani di Andreazzoli hanno assaporato lo storico successo sul campo della Juventus una ventina di giorni fa, ma hanno perso entrambe le gare casalinghe fin qui disputate (3-1 con la Lazio e 2-1 con il Venezia). I blucerchiati di D'Aversa non hanno ancora assaporato il successo nelle prime tre giornate di Serie A, in cui hanno raccolto un ko con il Milan e poi due pareggi (con Sassuolo e Inter). Nell'ultimo precedente al Castellani, tre anni fa, la Sampdoria vinse 4-2 trascinata da una doppietta dell'ex romanista Caprari.

Empoli-Sampdoria, segui il live sul nostro sito

Empoli-Sampdoria, come vederla in tv e in streaming

La partita tra Empoli e Sampdoria sara visibile in diretta televisiva su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite) e in streaming su Dazn, Sky Go e Now, a partire dalle 12.30.

Empoli-Sampdoria, formazioni ufficiali

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Henderson, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Guardalinee: Prenna, Pagnotta.

Quarto uomo: Maggioni.

Var: Mazzoleni.

Avar: Paganessi.