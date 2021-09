Lazio-Cagliari 2-2: tabellino, statistiche e marcatori

ROMA - La Lazio non va oltre il 2-2 casalingo con il Cagliari . All'Olimpico sblocca Immobile in chiusura di primo tempo, poi nella ripresa i sardi pareggiano subito con Joao Pedro e sorpassano col gol dell'ex di Keita . Ma è Cataldi , con un gran gol, a fissare il risultato.

Lazio-Cagliari, il tabellino

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari (29' st Marusic), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva (20' st Cataldi), Luis Alberto (43' st Akpa Akpro); Pedro (20' st Zaccagni), Immobile, Felipe Anderson (43' st Moro). A disposizione: Adamonis, Basic, Escalante, Muriqi, Patric, Radu, Strakosha. Allenatore: Martusciello (Sarri squalificato)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis (32' st Bellanova); Caceres (11'st Zappa), Nandez, Marin, Deiola, Dalbert (11' st Walukiewicz); Joao Pedro (43' st Pavoletti), Keita (32' st Pereiro). A disposizione: Altare, Aresti, Farias, Grassi, Oliva, Radunovic. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Ghersini di Genova.

MARCATORI: 45' pt Immobile (L), 1' st Joao Pedro (C), 16' st Keita (C), 38' st Cataldi (L)

NOTE: Espulso Zappa (C) al 48' st per doppia ammonizione. Ammoniti Luiz Felipe (L); Caceres, Zappa (C). Recupero: 2' pt, 5' st.