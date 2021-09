"Chi vincerà lo scudetto e come finirà la Juve": lo studio sorprende tutti

Inter campione d’Italia, Juve fuori dalla zona Champions. Secondo il CIES - l’osservatorio statistico sul calcio - la squadra di Simone Inzaghi confermerà la vittoria dello scudetto davanti a Napoli , Milan e Roma . Settimo posto per la Lazio di Maurizio Sarri . Prestazioni dei club nell’ultimo anno, esperienza dei giocatori e investimenti per rinforzare le rose: questi alcuni dei parametri adottati che hanno portato alla realizzazione della “profezia”.

La classifica finale di Serie A secondo il CIES

1. INTER (scudetto)

2. NAPOLI

3. MILAN

4. ROMA

5. ATALANTA

6. JUVENTUS

7. LAZIO

8. SASSUOLO

9. FIORENTINA

10. BOLOGNA

11. UDINESE

12. SAMPDORIA

13. TORINO

14. GENOA

15. EMPOLI

16. HELLAS VERONA

17. CAGLIARI

18. VENEZIA (retrocesso)

19. SPEZIA (retrocesso)

20. SALERNITANA (retrocesso)

La situazione degli altri campionati europei

Nessun titolo di Premier per Cristiano Ronaldo: il trionfo sarà del Manchester City di Guardiola. In Bundes il Bayern Monaco non avrà nessun problema, così come il Psg di Messi in Francia. E proprio Leo, ormai lontano dal Barça, potrebbe rivelarsi un vero fattore. Per il CIES la Liga verrà vinta dal Real davanti ad Atletico e Barcellona.