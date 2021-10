Sassuolo-Inter 1-2: tabellino, statistiche e marcatori

REGGIO EMILIA - L'Inter rimane in scia al Napoli battendo il Sassuolo nell'ultimo degli anticipi della 7ª giornata di Serie A. Passano in vantaggio i neroverdi con il rigore di Berardi nel primo tempo; nella ripresa basta un minuto a Dzeko per entrare in campo e ristabilire la parità. Il rigore di Martinez decide la gara alla mezzora.