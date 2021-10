Sassuolo-Inter 1-2: commento sul risultato partita

REGGIO EMILIA - L'Inter vince e ringrazia Dzeko, devastante. L'ex Roma entra dalla panchina e risolve tutte le difficoltà dei nerazzurri, in affanno contro un ottimo Sassuolo. Berardi sblocca il match nel primo tempo su rigore, poi prima del 60' Inzaghi stravolge la sua squadra con quattro cambi: Edin entra e in pochi secondi pareggia, al 76' invece si prende il rigore che Lautaro trasforma nella rimonta. Tre punti per mettere pressione a Napoli e Milan e salire al secondo posto a 17 punti.

Berardi di rigore Barella e Defrel, preferito a Raspadori e scelto da Dionisi come attaccante centrale, accendono subito la partita con due fiammate, la seconda spenta dal riflesso di Handanovic. Dopo venti minuti l'episodio che rompe l'equilibrio: Barella perde palla in uscita, Boga si scatena e punta Skriniar, dribbling secco e fallo da rigore. Dal dischetto Berardi non sbaglia e firma l'1-0 al 22'. Calendario Serie A Contatto Handanovic-Defrel: proteste Sassuolo La risposta dell'Inter arriva con Barella, murato da Consigli, e con uno schema su punizione su cui è provvidenziale l'intervento di Defrel per salvare vicino la linea di porta. Si scalda la gara, Inzaghi è tarantolato e viene ammonito, Berardi invece esplode il destro al volo e sfiora l'eurogol per colpa dei guantoni di Handanovic. Il primo tempo si chiude tra le polemiche del Sassuolo: De Vrij sbaglia il retropassaggio, ne approfitta Defrel che supera Handanovic e poi finisce a terra. Per l'arbitro e il Var il tocco col gomito del portiere sul volto dell'attaccante non è falloso.