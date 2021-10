Rocchi: “Folle pensare che l’arbitro si rifiuti di andare al Var”. E su Handanovic…

"L'episodio Handanovic in Sassuolo-Inter? E' stata un'interpretazione soggettiva dell'arbitro". Gianluca Rocchi, designatore di A e B, ha parlato a margine della presentazione del Centro Var presso l'IBC della Lega di A, a Lissone, tornando sull'episodio da moviola in Sassuolo-Inter, giudicato non punibile dall'arbitro Pairetto e spiegando il modo in cui gli arbitri possono ricorrere al Var durante le partite. "Sarebbe folle solo pensare che un arbitro si rifiuti di andare al Var, se lo scoprissi quell'arbitro non arbitrerebbe più. È impossibile si rifiuti di andare al monitor, sarebbe scorretto. Essendoci stati episodi in cui la soggettività era la parte principale, bisogna accettare il fatto che l'arbitro la valuti diversamente rispetto alla maggioranza delle persone". Sul contatto tra Handanovic e Defrel, Rocchi spiega. "È soggettivo, va lasciato all'interpretazione dell'arbitro in campo".