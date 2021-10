Juve-Roma, bufera su Orsato: che errore su gol e rigore!

ROMA - Bufera su Orsato per il calcio di rigore assegnato alla Roma. Non dalla panchina della Juve, ma dai giocatori e dai tifosi della Roma, perché l'arbitro è stato troppo frettoloso nel fischiare senza osservare lo sviluppo dell'azione. Orsato ha voluto subito sanzionare il fallo del portiere polacco senza dare il vantaggio: pochi secondi dopo Tammy Abraham ha depositato il pallone in porta ma con il gioco già fermo per colpa di un fischio troppo frettoloso. Il Var non ha potuto a quel punto correggere la decisione del direttore di gara, ma solo valutare un eventuale fuorigioco di Mkhitaryan segnalato dall'assistente (in realtà a servire il pallone dell'armeno era stato Danilo con un retropassaggio).