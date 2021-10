Kolarov multato: gesto volgare ai tifosi della Lazio. Un turno a Luiz Felipe

ROMA - Un Lazio-Inter decisamente movimentato quello andato in scena all'Olimpico sabato scorso. Arrivata la decisione del giudice sportivo su Luiz Felipe: "Squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di 5mila euro: per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre". Non solo, punito anche il nerazzurro (ed ex Lazio) Aleksandar Kolarov con un'ammenda di 10mila euro: "per avere, al 40° secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Lazio, squalificato pure Luiz Felipe

Non sono bastate le scuse pubbliche del difensore brasiliano nel post partita di Lazio-Inter. Su Instagram aveva scritto: "A fine partita sono finito per saltare sulle spalle di Tucu perché è uno dei grandi amici che il calcio mi ha dato. Le nostre famiglie sono amiche e siamo sempre stati molto uniti. Lì, quello che volevo di più era abbracciarlo e scherzare sul risultato, per quanto la nostra amicizia lo permette, ma mi sono emozionato. Forse, ripensandoci, non era il momento migliore o il luogo più adatto. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso e chiarisco che non ho cercato, in alcun modo, di essere irrispettoso nei suoi confronti, nei confronti degli altri atleti o dell'Istituzione Internazionale e dei suoi appassionati tifosi. È stato un atto innocente, da una persona che ha un grande affetto per Tucu !! Ti amo mano". Per il giudice sportivo rimane il fatto. La Lazio, per la prossima partita di campionato contro il Verona, non avrà disponibili Luiz Felipe e Acerbi (che sconterà il secondo turno di squalifica).