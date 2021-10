Arbitri di A: Roma-Napoli a Massa, in Inter-Juve c'è Mariani

ROMA - Diramate le designazioni arbitrali per la 9ª giornata di Serie A: il primo anticipo tra Torino e Genoa a Giacomelli, i big match Roma-Napoli e Inter-Juve sono stati assegnati rispettivamente a Massa e Mariani, entrambi alla loro prima chiamata in un match di cartello in questa stagione. Come preannunciato, non c'è il nome di Orsato tra i fischietti designati dopo la bufera relativa al suo arbitraggio durante Juve-Roma della giornata scorsa.