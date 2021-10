Diretta Sampdoria-Spezia ore 20.45: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni

GENOVA - La Sampdoria di D'Aversa non può permettersi ulteriori passi falsi. I blucerchiati, infatti, sono reduci da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro partite e dovranno ritrovare il successo nel derby della Liguria contro lo Spezia. La stagione è ancora lunga ma Quagliarella e compagni devono ripartire immediatamente per uscire fuori dalla zona retrocessione: "Dobbiamo pensare soltanto a scendere in campo con la giusta interpretazione con equilibrio e determinazione per portare a casa i tre punti". Queste le parole di D'Aversa alla vigilia della sfida. Il tecnico blucerchiato, però, non potrà essere in panchina per la squalifica di un turno inflitta dal giudice sportivo dopo il ko di Cagliari. Lo Spezia arriva al Ferraris con un umore diverso. L'undici di Thiago Motta, infatti, è reduce dal successo nello scontro diretto contro la Salernitana che ha riportato serenità nell'ambiente.