Diretta Verona-Lazio ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Maurizio Sarri ieri non ha parlato in conferenza, dopo l’Europa League salta sempre l’incontro con i media. Risuonano le parole pronunciante dopo Lazio-Marsiglia concesse alla radio ufficiale: "L’unica preoccupazione è non ricascare nei passi falsi come a Bologna, quella di Verona è una partita da resa dei conti”. I biancocelesti vengono dalla grande partita contro l’Inter e dal pareggio di coppa: vogliono punti per continuare a scalare la classifica e mettersi nelle posizioni che contano. Di sicuro Sarri dovrà fare i conti con le squalifiche di Acerbi e Luiz Felipe in difesa. E Tudor, allenatore del Verona, carica i suoi: “La Lazio è forte, mi aspetto una grande prestazione”. Qualche numero: da quando gioca con la Lazio, Ciro Immobile ha realizzato sette gol in sei sfide contro il Verona in Serie A. Queste reti sono arrivate tutte con marcature multiple (due doppiette e una tripletta). In biancoceleste ha segnato più di un gol in più partite solamente contro la Sampdoria (quattro).