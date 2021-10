Serie A, tutte le probabili formazioni dell'11ª giornata

Nemmeno il tempo di archiviare la 10ª giornata che la Serie A torna in campo nel weekend con un programma ricco di sfide avvincenti. Ad aprire l'11° turno di campionato, sabato alle 15, sarà la sfida del Gewiss Stadium tra l'Atalanta di Gasperini, reduce dal 3-1 alla Sampdoria, e la Lazio di Maurizio Sarri, riscattatasi dopo il pesante ko a Verona contro l'Hellas grazie alla vittoria firmata Pedro contro la Fiorentina. Proprio gli scaligeri, alle 18, ospiteranno la Juve, sconfitta nel turno infrasettimanale dal Sassuolo. In serata il Torino se la vedrà contro la Sampdoria. Il lunch match di giornata vedrà di fronte Inter e Udinese, mentre sono tre le gare in programma domenica alle 15: Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia e Sassuolo-Empoli. Alle 18 derby campano tra Salernitana e Napoli. I riflettori in questa giornata, però, sarà puntati sullo stadio Olimpico, dove la Roma di Mourinho, reduce dalla vittoria in rimonta contro il Cagliari, ospiterà il Milan, capolista insieme al Napoli. Chiude l'11° turno il posticipo in programma lunedì alle 20.45 al Dall'Ara tra Bologna e Cagliari.