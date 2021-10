Diretta Atalanta-Lazio ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BERGAMO - “Lazio, gioca senza paura”. Chiaro il messaggio di Maurizio Sarri nel giorno della vigilia del delicato match contro l’Atalanta. Tra alti e bassi i biancocelesti cercano continuità. La settimana, iniziata in ritiro dopo il ko, brutto, contro il Verona, è proseguita con la vittoria sulla Fiorentina. Ora un incontro verità per misurare ancora una squadra in cerca della propria e vera identità. Gasperini, dall’altra parte, pensa anche all’importante sfida Champions Champions League di martedì con il Manchester United. Qualche numero. L’Atalanta ha perso l’ultima partita di Serie A contro la Lazio, dopo essere rimasta imbattuta nelle precedenti sette sfide con i biancocelesti (4V, 3N) nella competizione; prima della striscia di imbattibilità i bergamaschi avevano perso tre incontri di fila.