Diretta Cagliari-Atalanta ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

CAGLIARI - Il Cagliari riceve l'Atalanta per la 12esima giornata del campionato di Serie A. La formazione di Mazzarri è ultima in classifica con 6 punti e viene da tre sconfitte di fila. L'Atalanta, invece è quarta a quota 19 con la Roma ed è reduce dal pareggio casalingo con la Lazio. Per i rossoblù il solito mantra: acciaccati e infortunati. "Non voglio cercare alibi ma è chiaro che, ad esempio, non si rinuncia ad un calciatore come Keita a cuor leggero. Altri sono stati recuperati all'ultimo momento della scorsa gara. Io comunque devo fare il massimo perché la strada renda la vita difficile all'Atalanta; magari con l'aiuto del pubblico che contro la Roma ha raccolto i nostri input positivi e ci ha caricato alla grande" ha dichiarato Mazzarri alla vigilia.