Cagliari-Atalanta, cambia la grafica: il motivo è incredibile

Nella partita Cagliari-Atalanta un dettaglio non è passato inosservato. La classica grafica in alto a sinistra sullo schermo con le tre lettere iniziali delle due squadre (Cag-Ata) in più di un'occasione in passato era diventata virale sul web, prestando il fianco a numerose ironie e battute, alcune di cattivo gusto. Solo per questa partita allora, la produzione tv ha deciso di correre ai ripari: non c’erano più le prime tre lettere di entrambe le squadre, come in ogni gara, ma solo le prime due del Cagliari e le prime due più la quarta dell’Atalanta. Il risultato è Ca-Atl, sicuramente più elegante.