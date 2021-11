Diretta Lazio-Salernitana ore 18: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

ROMA - Alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri ospita la Salernitana di Stefano Colantuono nel 12° turno del campionato di Serie A. I biancocelesti sono reduci dal doppio 2-2 tra campionato (Atalanta) ed Europa League (Olympique Marsiglia), mentre i granata nell'ultimo turno hanno incassato il ko per 1-0 in casa contro il Napoli nel derby campano. I capitolini sono attualmente sesti in campionato e nella sfida di oggi vogliono conquistare il bottino pieno per dare l'assalto alle dirette avversarie per un posto nella prossima Champions League. La Salernitana, invece, lotta per mantenere la categoria e fin qui ha collezionato sette punti. Per i granata penultimo posto - solo il Cagliari ha fatto peggio (sei punti) -. Perfetto equilibrio nelle quattro sfide tra Lazio e Salernitana in Serie A: due vittorie casalinghe per parte. Nonostante abbiano mantenuto la porta inviolata nelle due gare interne, i campani hanno subito nove gol nelle altre due in trasferta contro i biancocelesti.