Diretta Verona-Empoli ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

VERONA - Il Verona ha il terzo miglior attacco in Serie A (prendendo come riferimento 12 giornate disputate), è una sorta di "ammazza big" visto che ha fermato il Napoli e battuto Roma, Lazio e Juve e ha in Simeone uno degli attaccanti più in forma del campionato. L'Empoli, dal canto suo, ha gli stessi punti in classifica dell'Hellas (16) e in trasferta ha vinto quattro volte su cinque in questa stagione (cerca il terzo successo esterno consecutivo). Ecco perché Tudor contro Andreazzoli al Bentegodi promette divertimento e gol.