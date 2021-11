Diretta Venezia-Inter ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

VENEZIA - Dopo aver conquistato gli ottavi di finale di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi si rituffa nel campionato. Nell'ultimo turno i nerazzurri hanno conquistato un'importantissima vittoria contro il Napoli capolista - prima sconfitta nel torneo per gli azzurri - e stasera sono chiamati a rispondere presente nel match contro il Venezia valido per il 14° turno. Lautaro e compagni sono reduci da una striscia di cinque risultati utili consecutivi in campionato e fin qui in trasferta hanno colto l'unica sconfitta, quella all'Olimpico contro la Lazio (3-1). Alle 20.45, al Penzo, si presenterà un Venezia in un ottimo stato di forma. I lagunari, infatti, dopo aver battuto la Roma 3-2 in casa in rimonta, hanno superato il Bologna al Dall'Ara grazie alla rete di Okereke. Fin qui la squadra di Paolo Zanetti sta facendo molto bene ed è al quattordicesimo posto in classifica a quota 15 punti. Il Venezia ha vinto cinque delle 12 sfide casalinghe contro l’Inter in Serie A, con quattro pareggi e tre sconfitte a completare: solamente contro Fiorentina (otto) e Lazio (sei) i lagunari hanno ottenuto più successi in casa nel massimo campionato.