Diretta Sassuolo-Napoli ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Alle ore 20.45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Napoli fa visita al Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni sono reduci da un successo importante: gli azzurri hanno battuto con un netto 4-0 la Lazio balzando in vetta da soli in classifica, i neroverdi hanno superato 3-1 il Milan al Meazza, permettendo dunque alla squadra di Spalletti di conquistare il primato solitario. Insigne e compagni dovranno fare molta attenzione dato che il Sassuolo ha già fatto diverse vittime illustri in questo primo scorcio di stagione - lo scorso 27 ottobre, nell'altro turno infrasettimanale, gli emiliani avevano battuto 2-1 la Juve all'Allianz Stadium -. Il bilancio esterno del Napoli fin qui dice cinque vittorie, un pareggio, quello a reti inviolare contro la Roma, e un ko, l'unico fin qui in campionato, in casa dei campioni d'Italia dell'Inter per 3-2.