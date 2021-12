Sassuolo-Napoli 2-2: Fabian Ruiz e Mertens non bastano a Spalletti

Il Napoli butta via la vittoria in casa del Sassuolo e vede avvicinarsi in classifica il Milan, ora a -1, e l’Inter, ora a -2. Non sono bastate a Spalletti le reti di Fabian Ruiz, la quinta in campionato, e quella di Mertens (numero 140 in azzurro) per portare a casa i tre punti da Reggio Emilia. Anzi, in un finale gestito malissimo, gli azzurri hanno rischiato anche di perdere la partita dopo essere stati ripresi da Scamacca e Ferrari: solo l’intervento del Var ha portato l’arbitro ad annullare il gol di Defrel (evidente il fallo di Berardi su Rrahmani) che poteva regalare una vittoria incredibile a Dionisi.