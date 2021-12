Sampdoria-Lazio 1-3: tabellino, statistiche e marcatori

GENOVA - Tutto facile per la Lazio, che sbanca il Ferraris e batte 3-1 la Sampdoria. Le reti biancocelesti arrivano nel primo tempo, con Milinkovic-Savic (poi espulso a metà secondo tempo per un doppio giallo nel giro di pochi secondi tra fallo commesso e proteste) ad aprire le marcature e la doppietta di Immobile a chiudere il conto. In chiusura di gara arriva il gol della bandiera blucerchiato firmato da Gabbiadini.