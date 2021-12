Udinese-Milan 1-1: Ibrahimovic risponde a Beto, Pioli frena

UDINE - Spento, opaco e impreciso, aggrappato come sempre alle grandi giocate di Ibrahimovic. Dopo l'eliminazione in Champions League, un brutto Milan frena anche in campionato e ora rischia di essere superato dall'Inter in testa alla classifica. Pareggio agrodolce, invece, per Cioffi, alla sua prima panchina dopo l'esonero di Gotti: uno spunto di Beto al 17' del primo tempo illude l'Udinese, che si fa raggiungere nel recupero da una magia delll'attaccante svedese.

Milan, Ibrahimovic subito pericoloso Pioli si affida a Ibrahimovic, supportato sulla trequarti da Saelemaekers, Diaz e Krunic. In mezzo al campo Bakayoko e Bennacer. Dall'altra parte, Cioffi punta in attacco su Beto e Deulofeu, con Soppy e Molina esterni. Sorpreso dall'atteggiamento aggressivo dell'Udinese, il Milan non riesce a prendere in mano il gioco e trova spazi soltanto quando si appoggia su Ibra. Al 12' l'attaccante svedese scatta sul filo del fuorigioco ed entra in area, ma la sua conclusione di destro finisce alta sopra la traversa.