Diretta Sassuolo-Lazio ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

REGGIO EMILIA - Maurizio Sarri e la voglia di continuità in questo finale d’anno. La Lazio va a caccia di punti importanti contro il Sassuolo, servono come il pane per tornare in alto in classifica e approfittare del mezzo passo falso della Juve e rispondere alla Fiorentina. Nessuna distrazione extra, c’è solo un po’ di stanchezza dopo l’impegno di coppa contro il Galatasaray di giovedì. I neroverdi di Dionisi invece, sono pronti al grande colpo: “Proviamo a vincere”, le parole del tecnico in conferenza. Dopo i colpi fuori casa con Juve e Milan, il 2-2 con il Napoli, il Sassuolo ha l’intenzione di fermare un’altra big. Qualche numero: la Lazio è reduce dal successo contro la Sampdoria in campionato, solo una volta in questa stagione di Serie A ha infilato due vittorie di fila. È accaduto nelle prime due giornate.