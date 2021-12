Diretta Verona-Atalanta ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

VERONA - Il duello tra Simeone e Zapata, due dei bomber più in forma del nostro campionato. La sfida tra Tudor e Gasperini, tecnici moderni e amanti di un calcio propositivo: Verona-Atalanta, match valido per la diciassettesima giornata di campionato, nasconde tanti motivi d'interesse. I nerazzurri vogliono dimenticare l'eliminazione in Champions League e approfittare del passo falso del Milan (fermato a Udine). I gialloblu (che in questo campionato hanno battuto Juventus, Lazio, Roma e pareggiato con il Napoli) vogliono confermarsi bestia nera delle grandi. "Ci attende una gara bella, difficile e, proprio per questo motivo, stimolante, contro una delle squadre favorite per la vittoria dello scudetto. Noi però stiamo bene e siamo carichi, daremo tutto", ha dichiarato Igor Tudor, tecnico delVerona.